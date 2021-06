Oggi è una giornata molto importante per il Barcellona. Al Camp Nou, infatti, è in corso l'assemblea dei soci. Un momento delicato, in cui viene fatto il punto della situazione e dove i soci sono chiamati a prendere decisioni importanti per il futuro e la sopravvivenza del club. Nel corso degli interventi, il vicepresidente economico del Barcellona, ​Eduard Romeu, ha raccontato che ​tra luglio 2018 e marzo 2021 il debito del club è aumentato di 492 M € e che il debito accumulato è di 1.044 milioni. A riportarlo è il giornalista di ESPN, Jordi Blanco.