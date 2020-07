La notizia della mancata assegnazione del Pallone d'Oro nel 2020 è stata prontamente raccolta dal Barcellona, che ha fatto subito notare come l'attuale detentore del record assoluto di palloni d'oro giochi per loro: Lionel Messi, che guida la classifica all-time del premio di France Football a quota 6, mentre Cristiano Ronaldo insegue con 5. Il duello a distanza tra Messi e Ronaldo infiamma da oltre un decennio gli appassionati di calcio, e tweet come quello del club catalano ("Tanto lo sappiamo chi è il migliore...") aggiungono materiale al dibattito.