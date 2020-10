Dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, per la Juventus arrivano buone notizie anche da Barcellona: la squadra di Koeman sta giocando contro il Ferencvaros nell'altra gara del girone G, ma pochi minuti fa è stato espulso Gerard Piqué per fallo da ultimo uomo. Rosso diretto per il difensore spagnolo, che sarà squalificato nella partita contro la Juve in programma mercoledì prossimo. Emergenza in difesa per il Barcellona, che oltre a Piqué dovrà fare a meno anche di Umtiti e Jordi Alba.