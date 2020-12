Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, ha parlato dopo il ko del Barça contro il Cadiz: "È chiaro che quattro sconfitte su 11 partite siano troppe. Abbiamo subito tante sconfitte, il campionato è ancora lungo, ma più giochiamo e più ci allontaniamo dalla vetta. Abbiamo reagito, ma quando ci sono due gol costa molto di più. Abbiamo reagito al primo gol con possesso palla e arrivi. E in mezz'ora abbiamo commesso un altro errore. Specifici errori individuali ci sono costati molti punti. Dobbiamo continuare, non abbiamo altra scelta. In Champions la squadra sembra giocare diversamente. Nelle ultime sconfitte, sono stati gli errori a decidere la partita".