La stagione molto ravvicinata a quella precedente e il fitto calendario, tra impegni di club e nazionali, ha alzato la percentuale di infortuni di ogni squadra. Anche il Barcellona ne ha risentito, ma Koeman può tornare a sorridere. La difesa, infatti, recupera qualche pezzo: oggi Araujo ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, per la sfida contro il Ferencvaros potrebbe essere arruolabile. Sospiro di sollievo per Lenglet, che ha riportato un infortunio meno grave del previsto. Per il francese si tratta di una distorsione di primo grado alla caviglia, stop di massimo 10 giorni. Potrebbe tornare per la sfida di Champions League contro la Juventus, in programma martedì 8 dicembre al Camp Nou.