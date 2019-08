Il Barcellona ha strappato Ilaix Moriba all'età di 7 anni, quando giocava nei "cugini" dell'Espanyol. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il club catalano ha esteso il contratto del centrocampista classe 2003 fino al 30 giugno del 2022, inserendo anche una clausola rescissoria da ben 100 milioni di euro. Moriba, per altro, guadagnerà ben 2 milioni di euro a stagione in blaugrana, che ha blindato il suo talento dagli assalti di Chelsea, Manchester City e Juventus, con i bianconeri che lo hanno seguito da vicino in queste ultime settimane di mercato.