Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato nel corso di un pasto colloquiale al Circolo equestre di Barcellona, toccando il tema coronavirus e Napoli in Champions League: "La raccomandazione di giocare a porte chiuse l'abbiamo presa come un obbligo. Siamo molto dispiaciuti per i tifosi e il mondo del calcio, ma dobbiamo essere responsabili. Volevamo giocare davanti ai nostri tifosi. Ma il governo ha decretato la chiusura delle partite della Liga. I giocatori del Napoli arriveranno tranquillamente nonostante la cancellazione dei voli".



DANNO ECONOMICO - "Una componente secondaria, la prima cosa è la salute. Quindi il danno economico può essere stimato a circa sei milioni di euro".