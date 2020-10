Barcellona nel caos, e non solo di risultati. Il clima che circonda i blaugrana alla vigilia della notte di Champions contro la Juventus non è dei migliori. Oltre al Clasico perso, il vero terremoto si è assestato al livello delle scrivanier del club, dove la posizione del presidente Josep Maria Bartomeu è appesa ad un filo. Il voto di sfiducia dei soci è previsto per l’1 e il 2 novembre, anche se lui non ha voluto rassegnare quelle dimissioni che gli avrebbe evitato la nomea di primo presidente della storia del club ad essere sfiduciato. Inoltre, come scrivono in Spagna, Bartomeu non partirà con la squadra alla volta di Torino, perché impegnato nella trattativa per il taglio degli stipendi.