"Lionel Messi resta al Barcellona". Parola del presidente blaugrana Jose Maria Bartomeu, che spegne così le voci sullo stop alla trattativa per il rinnovo: "Non ho intenzione di fornire dettagli sui negoziati con Leo, ma ha detto molte volte che vuole finire la sua carriera al Barça. Stiamo negoziando con molti giocatori, ma Messi ci ha spiegato che vuole restare. Gli restano ancora molti anni di carriera e ci divertiremo a lungo", riporta Mundo Deportivo.



LO SCAMBIO - Una parola di chiarimento anche su Pjanic-Arthur: "Lo scambio Pjanic-Arthur è stato prima di tutto per una questione sportiva, non di bilancio. È eccezionale che un giocatore si veda ufficializzato nel mezzo della stagione. Ma questo è un periodo particolare".