Il Barcellona non perde di vista Matthjis De Ligt. I Blaugrana sembravano vicinissimi al giocatore dell’Ajax nei mesi scorsi, ma la situazione si è clamorosamente ribaltata, con il difensore ad un passo dal Paris Saint-Germain. I catalani non vogliono lasciarsi sfuggire uno dei migliori centrali d’Europa ed insistono. Attualmente, si attende una risposta dal giocatore, come riportato dal Mundo Deportivo. La Juventus resta un’opzione concreta, come sottolineato dal quotidiano sportivo spagnolo: i bianconeri sono in lotta con i parigini, ma devono comunque guardarsi le spalle dall’insidia Barcellona. La sfida di mercato continua a regalare colpi di scena.