Lo vogliono tutti, tranne Arthur. Per il momento. Sì, perché si è aperto uno spiraglio tra Juventus e Barcellona e l'ha aperto proprio il centrocampista brasiliano. I club stanno lavorando al massimo per far sì che lo scambio vada in porto, consapevoli però che ci sia ancora parecchia strada. Soprattutto dalla Spagna verso l'Italia (Pjanic è già convinto).



LE IMMAGINI - Intanto, come raccontato da Tuttosport, stanno girando immagini decisamente emblematiche di Arthur al centro sportivo blaugrana. Si starebbe allenando con Rakitic, "non esattamente il più blindato della compagnia", e con altre riserve. Ai piani alti catalani avrebbero praticamente scelto la cessione: ma se Arthur vuole rimanere, come si fa? "Ne terrò conto da qui a fine stagione, come per tutti i calciatori", ha raccontato Setién, allenatore del Barça. Occhio anche a Semedo, che piace ma che non basta per lo scambio con Miralem. Giorni caldi: va convinto il brasiliano, non più inflessibile come prima.