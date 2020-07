2









Altro giro, altra assenza di Arthur. Non è un periodo facile per il nuovo acquisto della Juventus, che rimarrà a Barcellona fino alla fine della stagione. Ancora una volta, infatti, Setien l'ha escluso dal gruppo: stavolta non è stato inserito neanche nella lista dei convocati, ufficialmente a causa di una tonsillite.



IN SPAGNA - In Spagna, però, non credono alle parole di Setien. Piuttosto, preferiscono continuare a indagare sul rapporto non certamente idilliaco tra l'allenatore ex Betis e il brasiliano. Scrive il Mundo Deportivo: "Prendete ad esempio la partita con l'Espanyol. La pausa e il controllo di Arthur Melo sarebbe stato fondamentale, ma non si scaldò nemmeno. Perché? Perché la prossima stagione giocherà nella Juventus? Pjanic alla Juve sta giocando sempre". Setien ha detto pubblicamente che il ragazzo si sta comportando da professionista, pertanto il quotidiano attacca: "Non contare su di lui è una stupidaggine. Lo metta dentro. Se non rende, non lo metta più".