Barcellona e Arsenal stanno provando a mettere in piedi uno scambio che avrebbe il sapore di beffa per la Juventus: i due club infatti secondo Don Balon stanno lavorando per portare Hector Bellerin (di nuovo) in Spagna e Nelson Semedo a Londra. Il terzino spagnolo, però, è un pallino di Fabio Paratici che nel blitz di qualche settimana fa in Inghilterra ha provato a imbastire un primo approccio con l'Arsenal. Lo scambio con Semedo, però, taglierebbe fuori la Juve dalla corsa a Bellerin.