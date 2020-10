Tre a zero, nonostante l'inferiorità numerica patita per 60 minuti a causa dell'espulsione di Lenglet. Okay, questo Barcellona può far paura: nel posticipo della quarta giornata di Liga, i blaugrana schiantano il Celta Vigo nonostante una pioggia torrenziale e l'assenza forzata del centrale francese: a segno, con una magia, subito Ansu Fati. Poi l'autorete di Olaza e il gol di Sergi Roberto: entrambi viziati da giocate incredibili di Leo Messi, per l'ennesima volta il migliore dei suoi nonostante resti in ombra per la prima parte di gara. A sorprendere è però il giovanissimo Fati: tre gol in due partite, non ha più remore o preoccupazioni. 18 anni e l'ambizione più grande: farsi enorme davanti a Cristiano Ronaldo.