Ginocchio ko per Ansu Fati e bruttissime notizie per il Barcellona. Koeman dovrà fare a meno del super talento spagnolo per le prossime sfide, compresa quella con la Juventus che chiuderà il girone di Champions League. Il giovane attaccante è uscito nel corso dell'intervallo della sfida di campionato contro il Betis a causa di un infortunio al menisco. Il comunicato dei blaugrana non ha lasciato spazio ai dubbi: "Gli esami strumentali hanno evidenziato che Ansu Fati ha riportato la frattura del menisco del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà stabilito il trattamento da seguire".