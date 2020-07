"Ho visto fino alla fine del secondo tempo di Bilbao: è stata un'altra vittoria per il Madrid e ripeterò il messaggio. Mi dispiace, perché nel migliore campionato del mondo la Var sta incidendo su alcuni risultati. Sembra che preferisca sempre una squadra. Nonostante alcuni dei nostri risultati non siano stati buoni, non è stato equo e ci sono squadre che ne hanno sofferto". La critica è firmata dal presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu. Parole a cui si aggiungono quelle di Javier Tebas, presidente della Liga: "Deve essere migliorata, non possiamo essere ignari delle problematiche. Ci sono fallimenti clamorosi e ci sono troppi spettacoli teatrali. Che un club importante come il Real Madrid possa fare una telefonata del genere 20 minuti dopo la fine di una partita non è conveniente per la classe arbitrale. Fa aumentare la tensione. Dobbiamo cercare di tirare meno in ballo gli arbitri". Il riferimento è a una telefonata di Florentino Perez ai vertici della Federcalcio per lamentarsi dopo una gara. Sergio Ramos nel post-partita ha replicato: "Non vinceremo la Liga grazie a arbitri, né la perderemo a causa loro. Non dobbiamo dare credito agli arbitri perché siamo i migliori. Non hanno fatto nulla di decisivo".