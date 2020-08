1









Il Barcellona ha escluso dai piani sia Luis Suarez che Arturo Vidal. È la notizia che sta rimbalzando dalla Spagna, come riportato da RAC1 e Mundo Deportivo, secondo cui il nuovo tecnico Ronald Koeman abbia scaricato direttamente i due giocatori. Per il cileno si parla di un clamoroso ritorno alla Juve, mentre per l’attaccante uruguaiano, dice Sport, si potrebbero aprire le piste Juve, Inter, Lazio e Milan, ma l’unica proposta concreta è quella pervenuta dall’Ajax, suo ex club.