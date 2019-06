Il Barcellona non perde di vista Matthjis De Ligt. Il difensore dell’Ajax è uno degli obiettivi principali dei blaugrana. Tuttavia, bisognerà anche far posto alla nuova stella del calcio europeo. E chi potrebbe essere sacrificato al suo posto è Samuel Umtiti. Il difensore centrale campione del mondo con la Francia all’ultimo Mondiale ha già fatto sapere di non voler lasciare il club catalano, ma i piani della società sembrerebbero essere ben altri. Così, suo malgrado, Umtiti rischia di finire sul mercato. La Juventus ha pensato anche a lui per il dopo Barzagli. In base all’evoluzione degli eventi, i bianconeri potrebbero farsi avanti per piazzare un importante colpo in difesa.