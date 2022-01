Dopo la positività dei calciatori Ferran Torres e Pedri, anche il presidente del Barcellona Joan Laporta è risultato positivo al Covid. "Dopo essere stato a contatto con persone positive al virus nelle ultime ore, questa mattina il presidente si è sottoposto prima a un teste antigienico che ha dato risultato negativo e poi a un molecolare che ha invece riscontrato la positività. Il presidente sta bene ed è asintomatico". Laporta resterà isolato come da protocollo e non viaggerà dunque con la squadra per accompagnarla nei prossimi impegni.