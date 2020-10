Guillermo Amor, dirigente del Barcellona, ha commentato il girone di Champions: toccherà affrontare la Juve di Cristiano Ronaldo. "Dobbiamo essere positivi, c'è da affrontarle tutte prima o poi, e dobbiamo penare a star bene, ad arrivarci bene. Credo che la squadra stia lavorando molto bene, come si è visto nell'inizio di Liga, faremo un buon lavoro, guardando sempre avanti, pensando sempre alla competizione. La Juve è una delle più grandi del mondo, con molti fan e con una mentalità vincente, sarà un rivale molto forte. Soprattutto in casa sua, ma anche fuori. Ha grandi giocatori come Cristiano, Morata, Arthur... e un allenatore nuovo e giovane come Pirlo, con voglia di fare bene".