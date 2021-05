1









Sergio Aguero è sempre più vicino al Barcellona. L'apertura del Mundo Deportivo racconta di un mercato in attacco sbloccato e del primo colpo per il 2021/22: l'attaccante argentino in scadenza con il Manchester City, grande amico di Leo Messi. Aguero ha accettato di rivedere al ribasso le sue richieste economiche (accetterà uno stipendio ben inferiore ai 12 milioni di euro percepiti al City) e questo lascerà al Barça per un altro colpo: Memphis Depay. L'olandese ha dato la priorità ai catalani rispetto a Inter e Juventus.