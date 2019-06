In Inghilterra sono sicuri: il Barcellona si è ritirato dalla corsa per Matthjis De Ligt. Il club catalano ha deciso di non formulare un’ulteriore offerta dopo i tentativi fatti nei mesi scorsi per il centrale olandese dell’Ajax, accettando sostanzialmente la volontà del giocatore di non trasferirsi in Blaugrana e di tentare altre avventure. Lo riporta il Daily Mail. Una buona notizia per la Juventus, che negli ultimi giorni ha fatto importantissimi passi in avanti, avanzando una proposta vantaggiosa sia per la società campione d’Olanda che per il giovane difensore.