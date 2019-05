Ernesto Valverde è appeso a un filo: sono ore calde in casa Barcellona, con la dirigenza attesa ad una decisione definitiva sull’allenatore, nel mirino dei tifosi dopo la clamorosa eliminazione in Champions e il k.o. in finale di Copa del Rey. Qualora il club catalano decidesse di esonerarlo, si aprirebbe ufficialmente un casting per la panchina del Camp Nou: secondo Don Balón, la lista di Bartomeu è lunghissima e comprende anche Massimiliano Allegri, che ha lasciato da pochi giorni la Juventus. Insieme a lui ci sono Quique Setién, Roberto Martinez, Ronald Koeman, Erik ten Hag e Laurent Blanc, oltre ad una soluzione “romantica” come Xavi Hernández.