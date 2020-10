Il Barcellona, prossimo avversario in Champions League della Juventus (appuntamento mercoledì sera all'Allianz Stadium) ieri ha vissuto un momento poco felice perdendo in casa 3-1 il Clasico di Spagna contro gli odiati rivali del Real Madrid. Ma il risultato non è andato giù negli ambienti catalani, anche a causa del rigore del momentaneo 2-1 procurato e trasformato da Sergio Ramos: secondo il Barça, la trattenuta di Lenglet non era sufficiente a determinare il fallo. Il giornale Sport oggi ha titolato "Una rapina... classica" mentre l'allenatore blaugrana Ronald Koeman è sbottato nel post-partita: "Perché il Var viene utilizzato solo contro di noi?".