Aveva iniziato la stagione col piede sull'acceleratore Miralem Pjanic: gol e assist, Sarri era convinto di aver trovato quel centrocampista da 150 palloni toccati a partita, che invece ancora oggi sta cercando. Sì, perché il bosniaco non l'ha soddisfatto e soprattutto negli ultimi mesi prima del blocco ha giocato al di sotto del suo livello. Per questo oggi l'ex Roma potrebbe essere uno dei giocatori sacrificabili sul mercato, la contropartita giusta per sbloccare uno scambio. Un jolly tra le mani di Paratici che sta lavorando su più tavoli per pianificare il mercato in attesa della riapertura ufficiale.



LA PREFERENZA - Pjanic la sua scelta l'avrebbe già fatta: se la Juve lo mette alla porta, l'entourage sta spingendo per andare al Barcellona, col quale in questi ultimi giorni i bianconeri hanno avuto contatti continui. Paratici però ha messo un paletto: senza Arthur nell'affare non si fa nulla. E il brasiliano sembra tutt'altro che convinto di lasciare il Barça. Da capire posa può succedere nei prossimi mesi, dove in ballo possono rientrare anche due difensori, uno per parte: De Sciglio - che insieme a Pjanic fa un totale di 60 milioni di valutazione - e Todibo, sul quale c'è anche l'Everton di Carlo Ancelotti.



ALTRE PISTE - Barcellona ma non solo, perché Miralem Pjanic ha mercato anche nel resto d'Europa: il Psg sta pensando al sorpasso. Da quelle parti bisogna prima scogliere il nodo legato al futuro di Mauro Icardi, che i francesi possono riscattare a 70 milioni dall'Inter per poi pensare di rivenderlo. E in quel caso la Juve sarebbe pronta a iniziare una trattativa. Per ora, i francesi vogliono mettere sul piatto anche quel Leandro Paredes che i bianconeri stanno seguendo da tempo. Altro giro, altro club che ha puntato Pjanic: in Inghilterra c'è il Chelsea che non l'ha mollato dopo esserci andata vicina un paio d'anni fa. Emerson Palmieri e Jorginho sono i due giocatori dei Blues cerchiati in rosso da Paratici, con i quali a Maurizio Sarri non dispiacerebbe tornare a lavorare. Idee di scambi in un mercato stile NBA dove si gioca a carte scoperte: il jolly della Juve si chiama Miralem Pjanic.