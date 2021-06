Per la Juventus potrebbe riaprirsi la pista che porta a Ousmane Dembelé del Barcellona. Lo racconta Mundo Deportivo, secondo il quale il club spagnolo è pronto a inserire il giocatore in scadenza di contratto nel 2022 in uno scambio per non perderlo a zero alla fine della prossima stagione. Non troppo tempo fa, Juventus e Barcellona avevano parlato del futuro di Dybala, Bernardeschi e Bentancur: contatti informali che potrebbero ripartire nei prossimi mesi. Con Dembelé come contropartita.