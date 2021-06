L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato del futuro di Ousmane Dembelé, attaccante francese che in passato era stato proposto a più riprese alla Juventus e al quale i bianconeri stavano pensando davvero prima dell'infortunio al ginocchio subito all'Europeo e che lo terrà fermo almeno per tre mesi: "Io conto su tutti - ha detto l'allenatore del Barça riferendosi al francese - stiamo lavorando per migliorare la squadra e presto verranno fatte delle scelte".