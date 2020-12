I giocatori della Juventus sono carichi a mille alla vigilia della partita di Champions contro il Barcellona. Dopo aver saltato la gara d'andata, al Camp Nou arriva Ronaldo pronto alla super sfida con Messi. Cristiano ma non solo, perché Pirlo chiede a tutti una prova di carattere per dare continuità al successo dell'altro giorno contro il Torino. In quel colpo di testa di Bonucci c'è tutto il carattere della Juve ma la svolta della stagione passa anche dal Camp Nou.



