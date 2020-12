20









All'andata tra Juventus e Barcellona, Cristiano Ronaldo non c'era: Lionel Messi e compagni hanno potuto spadroneggiare all'Allianz Stadium con CR7 che poté solo assistere allo spettacolo in tv dalla sua quarantena da Covid-19. Domani finalmente, al Camp Nou, il fuoriclasse portoghese sarà in campo per affrontare l'argentino e la formazione catalana nell'ultimo atto della fase a gironi di Champions League.



DUELLO INFINITO - Quello tra Ronaldo e Messi è il confronto calcistico per eccellenza di questo secolo. E nei due anni e mezzo di Ronaldo alla Juventus, è la prima volta che i due tornano d affrontarsi in campo, dopo gli innumerevoli Clasicos ai tempi del Real Madrid, e qualche antipasto Champions (tra cui la finale di Roma nel 2009) in cui CR7 vestiva la maglia del Manchester United. Ma è un duello che si rinnova continuamente a distanza: Ronaldo è a quota 750 gol ufficiali in carriera, Messi a 723 (e 133 a 118 in Champions League, preliminari compresi). Ma Messi ha 6 Palloni d'oro, contro i 5 di Ronaldo.



TUTTAVIA... - C'è poi un tabù da sfatare per il leader della Juventus. Come fa notare il Corriere dello Sport: "Cris e Leo si sono affrontati 33 volte e Ronaldo deve rincorrere nel confronto diretto: l'argentino ha vinto di più (15 successi contro 9) e segnato di più (21 reti contro 18). Soprattutto, il portoghese non ha mai segnato nelle cinque sfide finora giocate in Champions, mentre Messi è a 3". E se è vero che Messi quest'anno non è lo stesso di prima, complici i dissidi col club blaugrana, è pur vero che nella sfida dell'Allianz ha disputato forse la sua miglior prova stagionale.