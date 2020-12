Con la qualificazione agli ottavi di Champions già in tasca, Andrea Pirlo potrebbe cambiare qualcosa nella Juve che stasera alle 21 scenderà in campo al Camp Nou contro il Barcellona nello scontro diretto per il primo posto del girone: in porta ci sarà Buffon e non Szczesny, al centro della difesa riposa de Ligt, al suo posto giocherà Danilo vicino a Bonucci. Confermati Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, pronti ad accendersi e mettere il turno.