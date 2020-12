Andrea Pirlo si potrebbe presentare a Barcellona senza Matthijs de Ligt dal primo minuto al centro della difesa. E' stato lo stesso allenatore bianconero ad annunciarlo in conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions, spiegando che nonostante sia molto giovane ha sempre giocato da quando è tornato a disposizione e domani potrebbe riposare. La scelta di Pirlo può essere indirizzata dal fatto che la Juve ha già la qualificazione agli ottavi in tasca, si gioca solo per il primo posto del girone.