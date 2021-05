Il Barcellona è balzato in pole position per Gigio Donnarumma, superando anche la Juventus. Ne è convinto Sky Sport, secondo il quale i blaugrana rappresentano la soluzione che interessa di più il portiere classe '99 e il suo agente Mino Raiola. Il Barça vuole capire quali sono i costi dell'operazione tra ingaggio e commissioni, visto che non ci saranno spese per il cartellino perché si libererà a zero dal Milan; se rientrano nel budget previsto, vorrebbero provare addirittura a chiuderlo all'inizio della prossima settimana. Al momento la Juve è in stand by, perché non vuole però prendere Donnarumma senza aver piazzato prima Szczesny.