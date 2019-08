La Juventus non sembra aver intenzione di cedere Emre Can in questo finale di mercato estivo. Secondo quanto riportato da Rai Sport, infatti, Fabio Paratici avrebbe detto no a una doppia proposta di scambio: con il Paris Saint-Germain con Angel Di Maria sul piatto e con il Barcellona con Ivan Rakitic offerto ai bianconeri. L'idea della Juventus sembra essere quella di trattenere Emre Can, che però non ha giocato alcun minuto nell'esordio stagionale e in campionato contro il Parma di sabato alle 18.