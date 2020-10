Sergino Dest poteva essere un buon acquisto per la Juventus, invece l'asta per acquistarlo dall'Ajax l'ha vinta il Barcellona, che ha comprato per 25 milioni di euro il terzino americano. Oggi il Barça, prossimo avversario della Juve in Champions League, ha perso 3-1 la partitissima contro il Real Madrid. E questo è il commento di Dest, riportato dal Mundo Deportivo: "Mercoledì abbiamo un’altra partita contro la Juve e dobbiamo dare il cento per cento, dobbiamo recuperare lo spirito di squadra. Mi sento più a mio agio a destra, ma non importa se gioco a sinistra".