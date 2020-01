Il Barcellona sta pensando di sacrificare Ousmane Dembelè. La concorrenza di Griezmann, l'esplosione di Ansu Fati e le voci che danno Dani Olmo come prossimo acquisto dei blaugrana sono tutti fattori che stanno togliendo spazio all'ex Borussia Dortmund, sul quale i catalani hanno investito ben 120 milioni di euro. Come riporta lo spagnolo El Desmarque, sul giocatore ci sarebbe la fila, con tanti club in Europa interessati: Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Atlético Madrid, Bayern Monaco, ma anche la Juventus.