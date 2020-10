Il Barcellona, prossimo avversario della Juventus in Champions League, non sta vivendo un momento semplicissimo. Alcuni giocatori in particolare. Uno di loro è Antoine Griezmann. Ecco cos'ha detto il connazionale Bixente Lizarazu alla trasmissione TeleFoot: "Penso che Griezmann sia un calciatore fantastico, ma non nel Barcellona. Questo è un problema. Ha scelto i catalani per giocare contro Messi ma fra i due non c’è alcun tipo di relazione. Non riesce a trovare la sua posizione in campo e sembra che non sappia più giocare a calcio. La sua è una crisi evidente. Sono passati oramai 18 mesi ma la situazione non è cambiata. Rimane un rapporto critico. Credo che non dovrebbe esitare e lasciare il Barcellona alla prima occasione possibile se le cose dovessero perdurare".