¿CR7 dónde está? Canta la afición del @FCBarcelona_es en el fan zone de la Final de la Copa del Rey @FCBarcelona_es vs @valenciacf



Vía: @patyteranv pic.twitter.com/5TNhft2f6E — Univision Deportes (@UnivisionSports) 25 maggio 2019

Nove anni di duelli non si scordano facilmente. Nella mente dei tifosi delc’è sempre, l’alieno che per tante stagioni con la maglia del Real Madrid ha conteso i trofei a Lionel Messi: il rivale più temuto, a tratti quello più “odiato”. Un rivale che, anche dopo essersi trasferito alla Juventus, non è stato dimenticato dalle parti del Camp Nou.- “Così cantavano i tifosi blaugrana nella fan zone prima della finale di Copa del Rey contro il Valencia. Una partita che ha visto poi i Murciélagos di Marcelino trionfare per 2-1: niente trofeo per la squadra di Messi, che dopo l’eliminazione in Champions subisce un altro pesante k.o. Gli sfottò per Ronaldo sfumano in una sconfitta dolorosissima per il Barça e i suoi tifosi.