Matthijs de Ligt è uno degli intoccabili della Juventus del futuro. Lo era con Pirlo e lo sarà con Allegri, che non intende privarsi per nessun motivo dell'olandese. Per buona pace del Barcellona, che continua a tenerlo nel mirino e l'ha inserito in cima alla lista degli obiettivi per l'estate. Dalla Spagna fanno sapere che nonostante la volontà della Juve il Barça proverà comunque a fare un tentativo per il difensore, ma, probabilmente, verrà rispedito al mittente.