Al momento, la priorità per la Juventus è liberarsi di giocatori esuberanti e giovani inutilizzati. Arthur è sempre più vicino alla Fiorentina, mentre Zakaria sta attirando l'interesse di club inglesi e tedeschi. Il club sta anche sistemando le partenze di giovani talenti, come Filippo, destinato all'Empoli, e Nicolò, che è vicino a un trasferimento al Salisburgo per 4 milioni di euro. Inoltre, Tommasoandrà in prestito al Pisa in Serie B. Lo rivela Gazzetta.