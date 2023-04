Tommaso Barbieri è pronto a scendere in campo contro il Sassuolo. Se dovessero essere confermate le indiscrezioni di ieri, Allegri ha scelto lui per far riposare Juan Cuadrado. Il classe 2002 però ha già esordito con la Juve dei grandi. Ovvero nel match di Champions League contro il Psg, dove scese in campo nei minuti finali. In Serie A invece, sarebbe un esordio.