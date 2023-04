Il baby giocatore della Juve Next Gen, Tommaso Barbieri, ha rilasciato delle dichiarazioni nel quarto episodio andato in onda su Tik Tok.'Ora sto meglio, ma si è trattato del mio primo infortunio serio. Nella semifinale col Foggia ho sentito in quadricipite indurirsi. Poi mi sono reso conto che l’infortunio era molto serio. Volevo subito tornare a giocare. Quando sei infortunato fai degli orari diversi, mentre a me piace vivere lo spogliatoio. Quella è la cosa che mi manca di più. Ora ho ripreso a correre e ad allenarmi col preparatore atletico'.