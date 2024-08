Ufficiale | Tommaso Barbieri si trasferisce alla Cremonese



In bocca al lupo! — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2024

: dopo aver disputato la stagione precedente in prestito al Pisa, l’esterno si trasferisce nel club lombardo.Il classe 2002 è arrivato a Torino nell’estate del 2020 dove ha collezionato 70 presenze con la Juventus Next Gen alla quale ha aggiunto anche 4 apparizioni con la Prima Squadra fra Serie A e Champions League nella stagione 2022/2023.Poi per l’esterno destro c’è stato spazio, nell'annata scorsa, per l’esperienza formativa in Serie B con il Pisa con cui è sceso in campo in 31 occasioni mettendo a referto anche 3 gol e 3 assist.Ora Barbieri lascia definitivamente il Club bianconero per trasferirsi alla Cremonese: in bocca al lupo Tommaso"!, si legge sul sito ufficiale della Juventus.





