Le parole di Barbieri a Juventus Tv:EMOZIONI - "Ho provato delle grandissime emozioni. Sono contento per la vittoria in uno stadio come questo che è fantastico".PARTITA - "Sono contento specialmente per la squadra e poi per la vittoria contro una squadra così difficile da affrontare".CRESCITA - "Cerco sempre di imparare da chi gioca nel mio ruolo. Loro mi aiutano sempre sia quando sbaglio che quando faccio una cosa giusta"FUTURO - "Sono un giocatore della Next Gen e cerco di dare il massimo, poi se mi chiameranno qua darò il massimo anche per la prima squadra"