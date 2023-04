Tommaso Barbieri ha esordito dal primo minuto con la maglia della Juve, queste le sue parole a JTV dopo la partita: "Ero molto emozionato, sono contento per me ma mi dispiace per la squadra. Ho cercato di godermi il presente e la partita cercando di dare tutto me stesso. I compagni sono tutti brave persone e bravissimi giocatori che mi hanno aiutato sia dentro sia fuori dal campo. Next Gen? È un grandissimo progetto, spero che riescano ad esordire anche altri miei compagni".