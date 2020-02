Jgor Barbazza, attore e noto tifoso della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva​: "Ronaldo? Gli auguro di potersi dedicare alla famiglia in questa giornata speciale. Le cose stanno andando bene per lui, dopo un inizio di stagione in cui veniva definito un vecchietto a fine carriera si è riscattato alla grande. Gli auguro di giocare fino a 40 anni perché è un professionista esemplare, il messaggio che deve passare è che se questi campioni riescono a durare così tanto è perché dietro c'è un approccio mentale non indifferente. Ronaldo ci sta dando una grande mano in questa fase dell'anno, riesce sempre a stupire tutti da gennaio in poi. Sta dimostrando tutte le sue qualità, spesso ci ha tolto le castagne dal forno".



SULLA LAZIO - "Le auguro di rimanere in quelle posizioni fino in fondo perché mi sono rotto le scatole di sentire i tifosi biancocelesti criticare Tare e Lotito. Inzaghi sta facendo da anni grandi cose".



SU CHIELLINI - "E' importante anche quando non gioca, è un uomo spogliatoio. E' destinato a rimanere nel mondo Juventus. Con lui in campo non ci sarebbero stati tanti problemi, è un grande difensore".



SU ERIKSEN - "E' un grande rischio perché è un giocatore straniero che arriva dall'estero, non conosce il campionato e la nostra lingua. Non è semplice. Se è andato all'Inter e non in qualche big europea un motivo ci sarà... Mi stupisce Conte che l'ha scaraventato in campo contro l'Udinese, il giorno dopo l'hanno massacrato. Mi aspettavo una gestione un po' diversa. Stesso discorso per Young e Moses, due ottimi giocatori ma che non fanno la differenza"