Sul web si scatena una petizione per cancellare i programmi di Barbara D’Urso. Su 25 mila, per ora hanno aderito all’iniziativa in quasi 23 mila. Ecco la critica mossa alla presentatrice televisiva:



“Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e PREGANDO in diretta insieme a lui.

Ricordiamoci che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti. Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente.



Questa volta però facendo anche politica e dando un ottimo strumento di propaganda a Salvini, che aveva dimostrato due giorni prima, quanto politicamente fosse “preparato” in un altro programma tv dedicato, quello si, alla politica del paese.



Chiedo quindi che venga cancellato il suo programma definitivamente! Dopo che per anni ha sfruttato lo spazio per avere sempre più potere fino a creare una ridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico.



Un insieme di cose non accettabili...e che sia il suo punto finale in tv.



ITALIA PAESE LAICO, rispetto per tutte le religioni, via la D’Urso dalla televisione! Non ha un titolo di studio e non ha la cultura Ma soprattutto sfrutta il mezzo tv per i suoi inutili, futili ed egoistici fini.



Attendiamo risposta da mediaset e dai suoi capi”.