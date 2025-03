Barbara Bonansea ko: le condizioni dell'attaccante della Juventus Women

AFP via Getty Images

Le condizioni di Bonansea

Mentre dalla Continassa sono arrivate buone notizie per quanto riguarda gli infortunati della squadra di Thiago Motta , non si può dire lo stesso sul fronte, che perde per qualche tempo uno dei suoi pilastri.Come reso noto dal club attraverso un comunicato ufficiale, infatti,è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato una, riportata nel corso della gara Milan-Juventus. La giocatrice ha già intrapreso il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.