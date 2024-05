L'attaccante dellaBarbaraha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la- "Siamo state abbastanza brave fino ad oggi, ma vogliamo dare il massimo contro una grande squadra come la Roma. Noi siamo la Juventus. Cerchiamo sempre di vincere le partite e lo faremo anche in questo finale di campionato".– "Sicuramente il campionato, ci dispiace. Probabilmente la Roma però è stata più forte e poi siamo uscite in semifinale di Coppa Italia...".– "Questa per me è casa, il mio cuore è qui. Vediamo di sistemare tutto e vediamo anche cosa pensa la Juve. Io voglio restare".