"Il calcio non è morto". E' la prima pagina di So Foot, giornale francese, che mette Neymar, Griezmann, Pogba e Cristiano Ronaldo in copertina per la ripartenza del football mondiale. Ormai, quasi ovunque, le strade sembrano portare a questa soluzione, a patto che i protocolli sanitari lo consentano. La parte più difficile sarà controllare la situazione, evitando rischi e contagi ulteriori per poter terminare i campionati e le coppe europee. I 4 volti della ripresa sono scelti, tra questi c'è la Juve nel famoso meme della "bara ballerina", che ha accompagnato questa quarantena.



Ecco la foto in copertina: