Federico Chiesa è uno dei talenti del futuro monitorati da vicino dalla Juventus. Anzi, i bianconeri avevano anche trovato l'accordo col giocatore l'estate scorsa, poi il nuovo presidente viola Rocco Commisso ha bloccato tutto con il classe '97 che è rimasto in viola. La Juve è pronta a ripartire all'assalto del giocatore l'estate prossima per superare la concorrenza dell'Inter che nel frattempo si è fatta avanti. Ai microfoni di Tiki Taka il braccio destro di Commisso Joe Barone ha parlato del futuro di Chiesa: "Sta facendo un ottimo campionato, ha giocato come punta e seconda punta lui che nasce esterno. E' il futuro della Fiorentina. Con lui abbiamo un progetto di crescita”.